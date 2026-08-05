محافظة دمشق تعلن مخططاً تنظيمياً تفصيلياً ضمن تنظيم غربي البرامكة

دمشق-سانا ‏

أعلنت محافظة دمشق، اليوم الأربعاء، المخطط التنظيمي التفصيلي التقسيمي ضمن منطقة تنظيم غربي البرامكة.‏

ووفق القرار الذي نشرته المحافظة عبر قناتها على تلغرام، أُعيدت الصفة العمرانية للعقار 1715 قنوات بساتين، المقسم ‏رقم 90 في تنظيم غربي البرامكة، من «مشيدة عامة» إلى «سكني مختلط‏»‏ (سكني + تجاري تحت كامل الطابق المتكرر»، ‏والسماح بإنشاء أدراج تخديمية في الوجيبة تؤمن تخديم الطابق الأرضي التجاري بشكل مستقل وفق الدراسة الفنية ‌‏المعروضة.‏

وشهدت منطقة البرامكة في حزيران الماضي وضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي، الذي يمتد على مساحة 33 ‏ألف متر مربع بمساحة طابقية تبلغ 240 ألف متر مربع، ويضم أبراجاً سكنية وتجارية وسياحية ومركزاً تجارياً، إضافة إلى ‏مواقف وخدمات.‏

وأكدت محافظة دمشق أن تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع يشمل تحديث البنى التحتية والخدمات العامة والطرق ‏والشبكات والصرف الصحي والاتصالات، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي ويحافظ على الهوية العمرانية للمدينة.‏