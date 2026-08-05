محافظة دمشق تعلن مخططاً تنظيمياً تفصيلياً ضمن تنظيم غربي البرامكة

دمشق-سانا
أعلنت محافظة دمشق، اليوم الأربعاء، المخطط التنظيمي التفصيلي التقسيمي ضمن منطقة تنظيم غربي البرامكة.
ووفق القرار الذي نشرته المحافظة عبر قناتها على تلغرام، أُعيدت الصفة العمرانية للعقار 1715 قنوات بساتين، المقسم رقم 90 في تنظيم غربي البرامكة، من «مشيدة عامة» إلى «سكني مختلط» (سكني + تجاري تحت كامل الطابق المتكرر»، والسماح بإنشاء أدراج تخديمية في الوجيبة تؤمن تخديم الطابق الأرضي التجاري بشكل مستقل وفق الدراسة الفنية المعروضة.
وشهدت منطقة البرامكة في حزيران الماضي وضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي، الذي يمتد على مساحة 33 ألف متر مربع بمساحة طابقية تبلغ 240 ألف متر مربع، ويضم أبراجاً سكنية وتجارية وسياحية ومركزاً تجارياً، إضافة إلى مواقف وخدمات.
وأكدت محافظة دمشق أن تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع يشمل تحديث البنى التحتية والخدمات العامة والطرق والشبكات والصرف الصحي والاتصالات، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي ويحافظ على الهوية العمرانية للمدينة.