سفارة أذربيجان بدمشق توزع لحوم الأضاحي على ألف عائلة في بانياس بريف طرطوس وحمص

طرطوس-سانا‏

أطلقت سفارة أذربيجان في دمشق بالتعاون مع جمعية البر في مدينة بانياس بريف طرطوس، ومساندة الوكالة الأذربيجانية ‏لدعم التنمية الدولية اليوم الأربعاء، حملة إنسانية تحت عنوان “تهنئة قلبية من شعب أذربيجان لكل الشعب السوري” تمثلت ‏بتوزيع لحوم الأضاحي على ألف عائلة في مدينة بانياس وحمص‎.‎

وأوضح سفير أذربيجان في سوريا ألنور شاه حاسينوف في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الحملة تأتي التزاماً بالمبادئ الإنسانية ‏والأخوة والتضامن مع الشعب السوري، لافتاً إلى أن حكومة أذربيجان تقدم كل أنواع الدعم في المجال الإنساني، وعلى قدر ‏استطاعتها، ومبيناً أن الحكومة الأذربيجانية ستعمل خلال السنوات الأربع القادمة على ترميم وإعادة تأهيل 100 مدرسة ‏وبناء 10 مدارس جديدة في سوريا‎.‎

بدوره بين عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا الدكتور أنس عيروط في تصريح مماثل، أن السفير الأذربيجاني قام بنفسه ‏بتقديم الأضحيات لأهالي قرية رأس النبع والقرى المجاورة في ريف بانياس، واعتبرها مناسبة طيبة ومباركة، وخاصة أنها ‏أقيمت يوم النحر وعيد الأضحى المبارك، وتمت من خلالها مشاركة المواطنين أفراحهم ومسراتهم‎.‎

وتأتي الحملة ضمن النشاط الإنساني الذي تقوم به الحكومة الأذربيجانية في دعم القضايا المجتمعية وتحسين الواقع ‏الاجتماعي في سوريا‎.‎

