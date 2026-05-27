سفارة أذربيجان بدمشق توزع لحوم الأضاحي على ألف عائلة في بانياس بريف طرطوس وحمص

طرطوس-سانا
أطلقت سفارة أذربيجان في دمشق بالتعاون مع جمعية البر في مدينة بانياس بريف طرطوس، ومساندة الوكالة الأذربيجانية لدعم التنمية الدولية اليوم الأربعاء، حملة إنسانية تحت عنوان “تهنئة قلبية من شعب أذربيجان لكل الشعب السوري” تمثلت بتوزيع لحوم الأضاحي على ألف عائلة في مدينة بانياس وحمص.
وأوضح سفير أذربيجان في سوريا ألنور شاه حاسينوف في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الحملة تأتي التزاماً بالمبادئ الإنسانية والأخوة والتضامن مع الشعب السوري، لافتاً إلى أن حكومة أذربيجان تقدم كل أنواع الدعم في المجال الإنساني، وعلى قدر استطاعتها، ومبيناً أن الحكومة الأذربيجانية ستعمل خلال السنوات الأربع القادمة على ترميم وإعادة تأهيل 100 مدرسة وبناء 10 مدارس جديدة في سوريا.
بدوره بين عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا الدكتور أنس عيروط في تصريح مماثل، أن السفير الأذربيجاني قام بنفسه بتقديم الأضحيات لأهالي قرية رأس النبع والقرى المجاورة في ريف بانياس، واعتبرها مناسبة طيبة ومباركة، وخاصة أنها أقيمت يوم النحر وعيد الأضحى المبارك، وتمت من خلالها مشاركة المواطنين أفراحهم ومسراتهم.
وتأتي الحملة ضمن النشاط الإنساني الذي تقوم به الحكومة الأذربيجانية في دعم القضايا المجتمعية وتحسين الواقع الاجتماعي في سوريا.