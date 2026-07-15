ضمن حملة “شفاء 4”.. أول استئصال لورم دماغي بتقنية الملاحة العصبية في مشفى حمص الجامعي

حمص-سانا

شهد مشفى حمص الجامعي اليوم الأربعاء، إجراء أول عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم دماغي لطفلة باستخدام تقنية الملاحة العصبية، وذلك ضمن حملة “شفاء 4” التي ينظمها فريق شفاء الطبي في ألمانيا (ShifaMed) بالتعاون مع منظمة MedGlobal، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي تحت شعار “يداً بيد من أجل سوريا”.

وأوضح الدكتور عامر الخضاري استشاري جراحة الدماغ والأعصاب في ألمانيا ومنسق حملة “شفاء 4” في حمص في تصريح لمراسل سانا، أن المريضة تعاني من ورم يتموضع في منطقة حساسة من الدماغ قريبة من المنطقة الحركية، وهو ناتج عن الأنسجة الداعمة للنسيج العصبي، وملتصق بالنسيج الدماغي المسؤول عن الحركة، ما يتطلب تخطيطاً دقيقاً قبل العملية واستخدام تقنيات حديثة تضمن استئصال الورم بأمان دون إحداث أذية للنسيج العصبي.

وأشار الخضاري إلى أن جهاز الملاحة العصبية، الذي يُستخدم للمرة الأولى في مشفى حمص الجامعي، يعتمد على نظام متطور يشبه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ولكن داخل الدماغ، حيث تُجرى صور الرنين المغناطيسي قبل العملية مباشرة وتُدمج ضمن النظام، بما يمكّن الجراح من تحديد موقع الورم بدقة والوصول إليه عبر أصغر فتحة ممكنة في الجمجمة والنسيج الدماغي، واختيار أقصر وأكثر الطرق أماناً لاستئصاله مع الحفاظ على الأنسجة العصبية السليمة.

وقال الخضاري: إن هذه التقنية تتفوق على الطرق الجراحية التقليدية التي تعتمد بشكل رئيسي على خبرة الجراح والمعالم التشريحية، إذ توفر دقة أعلى في تحديد موقع الورم، وتحد من حجم الفتحة الجراحية والاختلاطات المحتملة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعافي المريض، لافتاً إلى أن إدخال هذه التقنية إلى مشفى حمص الجامعي يشكل قفزة نوعية في مجال جراحة الأعصاب، ويفتح المجال لإجراء عمليات دقيقة كانت تُحوّل سابقاً إلى مراكز متخصصة، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية على استخدامها.

وأكد أن حملة “شفاء 4” لا تقتصر على إجراء العمليات الجراحية ومعالجة المرضى، وإنما تقوم على مبدأ التشاركية في العلاج من خلال فرق مشتركة تضم أطباء الحملة وكوادر المشفى، بهدف نقل الخبرات وتدريب الأطباء المقيمين والاختصاصيين، وبناء كوادر وطنية قادرة على إجراء العمليات النوعية بشكل مستدام.

وبيّن الخضاري أن الحملة مستمرة خلال شهري تموز وآب، وتشمل 14 اختصاصاً طبياً في مختلف المحافظات السورية، وتتضمن عمليات نوعية في جراحة الدماغ والأعصاب، وجراحة القلب، والقثطرة القلبية والتداخلات الوعائية، وجراحة الأطفال، والنسائية، والأورام، والعيون، مشيراً إلى أنها حققت هذا العام إنجازاً جديداً في محافظة حمص بإجراء عمليات جراحة الجسم الزجاجي والشبكية للمرة الأولى.

ولفت إلى أن الحملة، التي تنفذ بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، تهدف إلى نقل الخبرات الطبية وبناء كوادر محلية قادرة على العمل المستدام، إلى جانب تقديم خدمات طبية تخصصية وإجراء عمليات دقيقة تسهم في تخفيف قوائم الانتظار، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الطبية والتعليمية في سوريا.

من جانبه، أوضح المدير الطبي في مشفى حمص الجامعي الدكتور بسام نادر، أن المشفى يستضيف فعاليات حملة “شفاء 4” بالتعاون مع منظمة MedGlobal، ويجرى فيه اليوم استئصال ورم دماغي باستخدام تقنية الملاحة العصبية مجاناً عبر الحملة، معرباً عن أمله في توفيرها بشكل دائم في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية في حمص بما يضمن استفادة المرضى منها وتعزيز التدريب الطبي.

وأكد أن التعاون بين الكوادر الطبية في المشفى وأطباء الحملة يشكل نموذجاً مثمراً لتبادل الخبرات وتطوير مهارات الأطباء المقيمين والمتدربين وتأهيلهم على أحدث التقنيات الجراحية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وانطلقت الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” في الخامس من ‏الشهر الجاري، برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي ‏والبحث العلمي، وفريق شفاء الطبي “Shifa Med” ومنظمة “MedGlobal”، وذلك في عدد من المحافظات، وتستمر حتى الـ 28 من آب المقبل.