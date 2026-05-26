بريد حماة يواصل تسليم رواتب المتقاعدين خلال وقفة العيد وفي أول أيامه

حماة-سانا

واصلت مديرية البريد بمحافظة حماة اليوم الثلاثاء، صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة السورية للبريد على حصول المواطنين لمستحقاتهم قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير مديرية البريد بحماة طلحة الشنتوت، لـ سانا أنه بتوجيهات من المؤسسة السورية للبريد يداوم الموظفون، اليوم وغداً لصرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، مبيناً أن الدوام اليوم يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السابعة مساء، فيما سيكون الدوام غداً ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

ولفت الشنتوت، إلى أنه يتم أيضاً في مراكز البريد تقديم خدمة “شام كاش” للمراجعين، مبيناً أن المراكز التي تقدم الخدمة هي الصالة الرئيسية في مديرية البريد، ومركز القوتلي بحماة، إضافة إلى مراكز البريد في مناطق سلمية ومصياف والسقيلبية، ومحردة.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت عن بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بشكل ‏استثنائي مبكراً، اعتباراً من يوم أمس الإثنين، وحتى الـ 15 من حزيران القادم، عبر مكاتبها في المحافظات.