قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوات الاحتلال توغلت بشكل مفاجئ داخل أطراف بلدة جملة لمسافة قصيرة قبل أن تنسحب لاحقاً، مشيراً إلى أن توغلها تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي وسط تحركات عسكرية لقوات الاحتلال في محيط المنطقة الحدودية.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من نحو 20 آلية توغلت في الـ 28 من نيسان الفائت في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وجالت في شوارع القرية وسط تحليق للطيران المسيّر قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.