قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين اثنين من قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين من قرية كودنة، بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال داهمت منزلين في كودنة، وقامت باعتقال شاب، وطفل من القرية، ونقلتهما إلى داخل الأراضي المحتلة.

وتوغلت قوات الاحتلال اليوم في قرية صيدا الجولان بالريف الجنوبي للمحافظة، كما توغلت 7 آليات عسكرية للاحتلال في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزاً على جسر الرقاد.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.