أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية يؤدون اليمين القانونية

بدورها، أكدت عضو اللجنة العليا للانتخابات يارا عيزوقي، أن وجود مجلس شعب جديد هو ضرورة ملحة لتصويب القوانين المعطلة التي تعرقل سير عمل المواطنين، معربة عن ثقتها بالكفاءات النسائية السورية الكبيرة، وبينت أنه فيما تنص التعليمات على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في الهيئة الناخبة عن 20 بالمئة فإن الموضوع مرن، ويعتمد على خيارات الناخبين، وقد تلجأ اللجنة إلى “تثقيل الثلث الرئيسي” لضمان تمثيل مناسب إذا ما أفرزت النتائج تمثيلاً نسائياً غير كاف.