أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية يؤدون اليمين القانونية

اللاذقية-سانا
أدى أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في محافظة اللاذقية اليوم، اليمين القانونية أمام اللجنة العليا للانتخابات، استعداداً لبدء مهامهم في الإشراف على سير العملية الانتخابية، وذلك خلال اجتماع في مبنى مديرية الشؤون السياسية بالمحافظة.
وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات عماد برق في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال الاجتماع شرح آليات عمل اللجان الفرعية ومهامها، وكيفية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة من خلال التواصل والتشاور مع الفعاليات الرسمية والمجتمعية، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 143 الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، والمعايير والشروط المطلوبة في المرشحين لعضوية الهيئة الناخبة، وآليات التنسيق بين اللجان الفرعية واللجنة العليا.
بدورها، أكدت عضو اللجنة العليا للانتخابات يارا عيزوقي، أن وجود مجلس شعب جديد هو ضرورة ملحة لتصويب القوانين المعطلة التي تعرقل سير عمل المواطنين، معربة عن ثقتها بالكفاءات النسائية السورية الكبيرة، وبينت أنه فيما تنص التعليمات على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في الهيئة الناخبة عن 20 بالمئة فإن الموضوع مرن، ويعتمد على خيارات الناخبين، وقد تلجأ اللجنة إلى “تثقيل الثلث الرئيسي” لضمان تمثيل مناسب إذا ما أفرزت النتائج تمثيلاً نسائياً غير كاف.
ويوم أمس أدى أعضاء اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دير الزور وإدلب وطرطوس وحمص وحماة وحلب اليمين القانونية أمام ممثلي اللجنة العليا للانتخابات.