عامل توصيل طلبات يفوز بجائز أدبية رفيعة في الصين

photo 2026 07 21 12 47 15 عامل توصيل طلبات يفوز بجائز أدبية رفيعة في الصين

بكين-سانا

حصد عامل توصيل أطعمة صيني جائزة “لوشون” الأدبية الرفيعة عن مجموعته الشعرية “تحليق منخفض”، في قصة لاقت اهتماماً واسعاً، بعدما انتقل وانغ جيبينغ من مهنة توصيل الطلبات إلى واجهة المشهد الأدبي بفضل قصائد استمد موضوعاتها من تجاربه اليومية.

ووفقاً لشبكة “بي بي سي” التي نشرت الخبر اليوم الثلاثاء، فإن وانغ جيبينغ، البالغ من العمر 56 عاماً، يعمل في توصيل الأطعمة منذ عام 2019، وكتب عدداً من قصائد مجموعته بين فترات تسليم الطلبات وعلى قصاصات ورقية، قبل أن تحظى كتاباته المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار واسع.

وأوضح وانغ أن فوزه بالجائزة شكّل تتويجاً لسنوات طويلة من الكتابة والمعاناة المهنية، مشيراً إلى أنه شعر بتوتر شديد عند إعلان النتيجة و الضغوط الجديدة التي رافقت الاهتمام الإعلامي الكبير بقصته.

وتعد جائزة لوشون الأدبية من الجوائز الأدبية المهمة في الصين، وتُمنح تقديراً للأعمال الأدبية المتميزة، فيما أثار فوز وانغ اهتماماً خاصاً لكونه جاء من خارج الأوساط الأدبية التقليدية، مقدماً تجربة إنسانية مستوحاة من تفاصيل الحياة والعمل اليومي.

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