شركة”فيفو” الصينية تطلق هاتفاً اقتصادياً جديداً

بكين-سانا



أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الذكي الجديد Vivo Y6c 4G ضمن الفئة الاقتصادية، مزوداً بمواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن جهاز عملي مع التركيز على راحة العين وعمر البطارية الطويل.



وذكر موقع “Gizmochina” المتخصص في أخبار التكنولوجيا والهواتف الذكية، في تقرير نشره أول أمس أن شركة “فيفو” طرحت هاتفها الجديد Vivo Y6c 4G في الأسواق ضمن الفئة الاقتصادية، مزوداً بشاشة LCD حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق، وبطارية كبيرة بسعة 6500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن بقدرة 15 واط، في إطار توجه الشركة لتقديم أجهزة تجمع بين المواصفات العملية والسعر المناسب.



ويأتي إطلاق الهاتف في إطار توجه شركات الهواتف الذكية إلى تعزيز حضورها في الفئات الاقتصادية عبر تقديم أجهزة تجمع بين المواصفات العملية والسعر المناسب، مع التركيز على تحسين تجربة الاستخدام اليومية، ولا سيما في مجالات الشاشة والطاقة.



وشركة فيفو (vivo) هي شركة صينية متخصصة في تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، تأسست عام 1995، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، بدأت الشركة نشاطها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، ثم توسعت لتصبح واحدة من أبرز الشركات العالمية في سوق الهواتف الذكية.