صحّة إدلب ترمّم 10 مراكز صحية بريف المحافظة بالتعاون مع اليونيسف

IMG 2710 صحّة إدلب ترمّم 10 مراكز صحية بريف المحافظة بالتعاون مع اليونيسف

إدلب-سانا

تعمل مديرية الصحة في محافظة إدلب، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، على مشروع لترميم عشرة مراكز صحية في ريف المحافظة الجنوبي تعرّضت للقصف والتخريب من قبل النظام البائد وخرجت من الخدمة.

IMG 2737 صحّة إدلب ترمّم 10 مراكز صحية بريف المحافظة بالتعاون مع اليونيسف

وأوضح رئيس الدائرة الهندسيّة بمديرية الصحة في المحافظة بشار قطيع، اليوم الأحد، في تصريح لمراسل سانا، خلال جولة ميدانية تفقد فيها واقع الأعمال التي يتمّ تنفيذها في ثلاثة مراكز صحية هي كفرومة ومعرتحرمة وترملة.

وأشار قطيع الى أن الأضرار في مركز كفرومة تمثلت بالمواد الإكسائية والإنشائية، حيث لم يبقَ أيّ شيء منها، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل المركز وتجهيزه بالعناصر الإنشائية كافة، ليتمّ تفعيله بأقرب وقتٍ ممكن، كونه الوحيد في البلدة، ومن شأنه تقديم خدمات صحية مهمة للأهالي في المنطقة ككل.

IMG 2752 صحّة إدلب ترمّم 10 مراكز صحية بريف المحافظة بالتعاون مع اليونيسف

وعبّر عدد من أهالي بلدة كفرومة عن معاناتهم الكبيرة من تدنّي مستوى الخدمات في القطاع الصحي جرّاء افتقار بلدتهم لأيّ نقطة طبية أو مركز صحي أو مستشفى قريب، وخاصة بعد عودتهم من مخيمات التهجير القسري، وأبدوا ارتياحهم الكبير لترميم المركز والعزم على إعادة تفعيله لاحقاً.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مديرية الصحة الدائم وجهودها المتواصلة لتخفيف معاناة المرضى وسدّ الفجوات الصحية وضمان وصول الرعاية الطبية التخصصية إلى المناطق التي تواجه تحديات الوصول إلى المراكز.

IMG 2631 صحّة إدلب ترمّم 10 مراكز صحية بريف المحافظة بالتعاون مع اليونيسف
IMG 2674 صحّة إدلب ترمّم 10 مراكز صحية بريف المحافظة بالتعاون مع اليونيسف
IMG 2731 صحّة إدلب ترمّم 10 مراكز صحية بريف المحافظة بالتعاون مع اليونيسف
