عقد صلح رضائي بين وجهاء وأعيان مدينتي السقيلبية وقلعة المضيق بريف حماة

حماة-سانا

عقدت اليوم السبت، جلسة الصلح النهائية بين وجهاء وأعيان مدينتي السقيلبية وقلعة المضيق بريف حماة الغربي، بحضور اللجنة المكلفة لإقامة الصلح برئاسة مدير منطقة الغاب فايز لطوف، وانتهت بصك صلحي رضائي بين الطرفين.

وتضمن العقد الذي حصلت سانا على نسخة منه أربعة بنود، أولها الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل إدارة منطقة الغاب بإشراف المحافظ لمعاينة الأضرار الناتجة عن الحادثة لجبر الضرر المادي والمعنوي، فيما يتضمن البند الثاني تعهداً من الطرفين بضمان عدم تكرار هذه الحادثة أو ما يشابهها.

ونص البند الثالث من العقد على إسقاط الدعاوى القضائية المقامة بين الطرفين بسبب الحادثة الأخيرة بعد جبر الأضرار مع التعهد بعدم معاودة إقامة أي دعوى تخص الحادثة، فيما أكد البند الرابع على ضرورة احترام العادات والتقاليد والخصوصية لكل من المدينتين، بما يعزز روح التعايش والتفاهم المتبادل.

وشهدت مدينة السقيلبية في ريف حماة الغربي في الـ 27 من آذار الماضي مشاجرةً جماعيةً بين عدد من الشبان من داخل المدينة وخارجها، تطور بشكل محدود، قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي، وتعمل على احتواء الوضع بشكل فوري وتعيد الاستقرار إلى المدينة.