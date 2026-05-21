مديرية نقل دمشق: إطلاق المرحلة التجريبية للحجز الإلكتروني عبر منصة “دقيق” في دائرة نهر عيشة

دمشق-سانا

أعلن مدير النقل في محافظة دمشق، مأمون عبد النبي، عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة الحجز الإلكتروني المسبق عبر منصة “دقيق” التي أطلقتها وزارة النقل مؤخراً في دائرة نهر عيشة الفرعية بدمشق، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل، بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر تنظيماً وسرعة.

وأوضح عبد النبي، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن التسجيل على المنصة يتم إلكترونياً عبر الهاتف المحمول باستخدام حساب الإيميل الشخصي عبر منصة “غوغل”، مبيناً أن خدمة الحجز الإلكتروني سيتم توسيعها لاحقاً لتشمل جميع مديريات النقل ودوائرها الفرعية في المحافظات.

وبيّن عبد النبي ضرورة إدخال البيانات بدقة لضمان صحة الموعد، لافتاً إلى أن تسديد الرسوم يتم عبر تطبيق “شام كاش” بعد إدخال الرمز الظاهر على الشاشة ضمن المهلة المحددة لتأكيد الحجز، مؤكداً أهمية الالتزام بموعد الحجز لضمان سير العمل بانسيابية، مع بدء تطبيق نظام الدور في دائرة نقل نهر عيشة.

وأوضح عبد النبي أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين تحديد يوم وزمن المراجعة بدقة، بما يسهم في تنظيم المواعيد وتخفيف الازدحام وتوفير الوقت، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لافتتاح الدائرة بشكل رسمي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود وزارة النقل لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة النقل نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة في مديرياتها، من خلال اعتماد أنظمة إلكترونية تسهم في تبسيط الإجراءات وتنظيم العمل وتخفيف الازدحام داخل الدوائر، وتعد منصة “دقيق” إحدى المبادرات التجريبية الهادفة إلى تنظيم عملية الحجز المسبق للمراجعين، بما يضمن انسيابية المراجعات وتوزيعها بشكل أفضل.