توقف شبه كامل لصادرات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط في نيسان

طوكيو-سانا

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس، أن صادرات المركبات اليابانية إلى الشرق الأوسط توقفت تقريباً خلال شهر نيسان، نتيجة تعطل عمليات الشحن بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية.
 
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية أن صادرات السيارات إلى دول الشرق الأوسط تراجعت بأكثر من 90 بالمئة من حيث القيمة والكميات مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس اضطرابات كبيرة في قطاع السيارات نتيجة تداعيات الحرب.
 
وبيّنت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط كانت تشكل نحو 14 بالمئة من إجمالي صادرات السيارات اليابانية العالمية في عام 2025.
 
وقال توشيهيرو ميبي، نائب رئيس رابطة شركات تصنيع السيارات اليابانية: إن الصناعة تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات في حركة النقل البحري، مشيراً إلى أن التأثير الأكبر ناجم عن إغلاق مضيق هرمز، ما دفع بعض الشركات إلى خفض إنتاج السيارات الموجهة إلى أسواق المنطقة.
 
وأدى إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب إلى اضطراب واسع في طرق الشحن العالمية، نظراً لكونه أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة الدولية.

