المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 8 من نيسان 2026

دمشق

1 ـ افتتاح المركز الثقافي في معهد إصلاح الأحداث في قدسيا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان “حكايات من التراث المادي السوري”، يلقيها الدكتور نعيم فاروق الديات، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 ـ حفل ختام مسابقة المكتبة الوطنية للإبداع الثقافي (الشعر – البلاغة)، في المكتبة الوطنية السورية بساحة الأمويين، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 ـ معرض بعنوان “حرفنا التراثية تاريخ وأصالة”، بإشراف الفنانة والحرفية نجوى الشريف، ترافق المعرض ندوة حرف تراثية، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 ـ محاضرة بعنوان “الصحة في أسئلة وأجوبة”، يلقيها الدكتور نذير شيخ الأرض، في المركز الثقافي بأبو رمانة الساعة الـ 4 عصراً.

6 ـ محاضرة بعنوان “فن التعامل مع الجمهور”، بإشراف الأستاذ محمد علاء الدين، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 عصراً.

7 ـ عرض لفرقة بارمايا للتراث السيراني الآشوري، بمناسبة رأس السنة الآشورية السريانية، في بيت التراث الدمشقي بشارع الثورة خلف فندق قيصر بالاس، الساعة الـ 6 مساء.

8– عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق

محاضرة بعنوان “السيرة النبوية”، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

درعا

1 ـ محاضرة بعنوان “المواقع الثرية في إزرع”، يقدمها الأستاذ ميلاد مطرود رئيس شعبة آثار إزرع، في مدرسة إزرع البلد حلقة ثانية، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان “أهم الأوابد الأثرية في منطقة الصنمين”، تقديم الأستاذ باسل الجهماني، في قاعة المركز الثقافي بالصنمين، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

إدلب

محاضرة بعنوان “مفهوم اضطراب طيف التوحد”، يقدمها الأخصائي الدكتور عدنان الحسون، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 5 مساء.

طرطوس

1 ـ ورشة فن الفيسفساء للأطفال، في مدرسة مشتى الحلو الخاصة، تقدمها الفنانة جمال حنوش، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان “معالم من التراث المادي السوري”، للأستاذة ثروت أحمد، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ11 صباحاً.

اللاذقية

1 ـ زيارة ميدانية لمدرج جبلة الأثري للتعريف العمراني والتاريخي للمدرج، للأستاذين عبد الله زكريا وميلاد حسن، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان “من حكايا الغجر” يقدمها الأستاذ سليم جبلاوي، في مقر فرع جمعية العاديات بمدينة اللاذقية الساعة الـ 6 مساءً.

حلب

1 ـ محاضرة بعنوان “لقاء حلب”، عندما تلتقي الثقافات تتفجر عيون الحضارة في حلب، يدير اللقاء الدكتور علاء الدين قولي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 3 عصراً.

2 ـ محاضرة بعنوان “لمحات من التاريخ الاجتماعي والسياسي للجزيرة السورية”، للمحاضر مهند الكاطع، مدير الجلسة ياسر سماق، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 5 مساء.

3 ـ ليلة المايك المفتوحة، /موسيقا – شعر – رواية قصص/، في مساحة كراسي الإبداعية في حي شهبا الجديدة بحلب، الساعة الـ7 مساء.

4 ـ عرض أفلام “سكريم 7، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.