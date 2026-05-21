وزيرا التربية والتعليم العالي يبحثان مع الجالية السورية في بريطانيا تطوير قطاع التعليم

لندن-سانا‏

التقى وزيرا التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أمس الأربعاء، أبناء ‏الجالية السورية في المملكة المتحدة، بمشاركة مدير التنمية في وزارة الخارجية البريطانية بيتر ماكديرموت، ونخبة من ‏الأكاديميين والخبراء والباحثين السوريين المقيمين في بريطانيا، وذلك في مبنى الخارجية البريطانية.‏

وتركزت مداخلات أبناء الجالية حول أهمية إدخال سنة تدريب مهني لطلاب الهندسة والثانويات الصناعية وربطها بسوق ‏العمل، وتسهيل إجراءات معادلة الشهادات، ومعالجة ملف الموفدين والمطالبات المالية المرتبطة به بالتنسيق مع الجهات ‏الحكومية المعنية، وإنشاء منصات أو مجالس تنسيقية لتجميع المبادرات الأكاديمية والبحثية السورية في الخارج.‏

كما تناولت المداخلات تطوير مراكز تدريب الدكتوراه وتعزيز البحث العلمي والتخصصات البينية، والتوسع في استخدام ‏الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعي التعليم والتربية، وتقديم برامج تمهيدية للطلاب السوريين القادمين إلى ‏الخارج للتخفيف من الصدمة الثقافية والأكاديمية، وتشجيع الشراكات الدولية والاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثل ‌‏”هورايزون” و”إيراسموس”.‏



ماكديرموت منظم لقاء الجالية أشار في مداخلة له، إلى دور الخبرات السورية في الخارج بدعم جهود إعادة بناء قطاعي ‏التربية، والتعليم العالي، معرباً عن استعداد بلاده لدعم تلك الجهود عبر خبراء متخصصين، وبرامج تعاون مخصصة في ‏المملكة المتحدة، إضافة إلى الدعم التقني الذي يتم تقديمه لقطاعي التربية والتعليم في سوريا.‏

ترميم نحو 1600 مدرسة



بدوره أعرب الوزير تركو عن سعادته بقصص النجاح التي قدمها أبناء الجالية السورية، وأعلن أن الوزارة حاضرة للاستماع ‏إلى المقترحات والأفكار، موضحاً أن خطة العمل الحالية ترتكز على، إعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية، حيث تم ترميم ‏نحو 1600 مدرسة حتى الآن، وضمان حق التعليم للجميع وتأمين بيئة تعليمية آمنة وشاملة.‏

ولفت تركو إلى تطلع الوزارة لدراسة إمكانية افتتاح مدارس دولية في سوريا، ضمن أطر قانونية وتنظيمية حديثة، وتطوير ‏المناهج وتحسين جودة التعليم، بما ينسجم مع احتياجات المرحلة القادمة.‏

استراتيجية وطنية للتعليم العالي



من جهته أكد الوزير الحلبي أنه تم البدء بتطوير المناهج بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، واستقطاب الكفاءات والعقول ‏السورية، مبيناً أن الوزارة أعادت الحرية العلمية والأكاديمية، وألغت العديد من القيود التي كانت تحد من استقلالية ‏الجامعات، لبناء جامعة مستقلة ومنتجة، مرتبطة بسوق العمل وقادرة على المنافسة.‏

وأشار الحلبي إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن استراتيجية وطنية للتعليم العالي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق نظام ‌‏”النافذة الواحدة”، وتعزيز الشراكات مع الجمعيات الأكاديمية والطبية السورية في الخارج، والتوجه نحو إنشاء جامعات ‏جديدة، ودعم الاستثمار في التعليم العالي والمشافي الجامعية، مؤكداً استعداد الوزارة لتبني المبادرات النوعية والتعاون، بما ‏يخدم إعادة بناء قطاعي التعليم العالي والتربية في سوريا.‏

وكان الوزيران شاركا ‏في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2026 الذي استضافته لندن من الـ 17 وحتى الـ 20 من شهر ‏أيار ‏الجاري.‏

ويتجاوز عدد أفراد الجالية السورية في بريطانيا الـ 50 ألفاً، يرتبطون بالوطن عبر مبادرات رسمية ونشاطات أكاديمية.‏

