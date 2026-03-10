بحضور وزير الداخلية… مأدبة إفطار في السويداء للمحتجزين المفرج عنهم في عملية التبادل الأخيرة

السويداء-سانا

بحضور وزير الداخلية السوري أنس خطاب، أقامت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء مأدبة إفطار للمحتجزين الذين أُفرج عنهم في عملية التبادل الأخيرة مع المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء.

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بمتابعة أوضاع المفرج عنهم، والاطمئنان عليهم بعد عودتهم، والتأكيد على دعمهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

وكانت جرت في السادس والعشرين من شباط الماضي، عملية تبادل للموقوفين والأسرى المحتجزين إثر أحداث تموز من العام الفائت في محافظة السويداء، شملت 86 شخصاً، وذلك في إطار حرص الدولة السورية على صون الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي، وتعزيز ركائز الاستقرار والثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.