مبادرة مجتمعية لتنظيف مدارس طيبة الإمام في حماة استعداداً للعام الدراسي الجديد

حماة-سانا

أطلق مجلس مدينة طيبة الإمام، في محافظة حماة بالتعاون مع لجنة تسيير الأعمال في المدينة ونشطاء المجتمع المحلي، مبادرة تنظيف كبرى تستهدف مدارس المدينة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وجاءت المبادرة لضمان بيئة مدرسية نظيفة وصحية، ومعالجة الإهمال الذي طال المدارس خلال فترة النظام البائد.

رئيس مجلس مدينة طيبة الإمام أحمد عبد الله حج علي، قال لـ سانا: “أطلقنا بالتعاون مع نشطاء المجتمع المحلي ولجنة تسيير الأعمال المبادرة لتنظيف جميع المدارس في مدينة طيبة الإمام” مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات المجلس لخدمة قطاع التعليم.

من جهته، أوضح ممثل المبادرة مصطفى الحسين أن المبادرة تتم بالتنسيق مع عدد كبير من متطوعي المجتمع المحلي ومع المجلس المحلي ولجنة تسيير الأعمال، وستقوم بتنفيذ كل الأعمال المتعلقة بضمان نظافة المدارس.

محمد العلي، أحد نشطاء المجتمع المحلي ومشارك في المبادرة لفت الى أن المتطوعين من أبناء المدينة بدؤوا عملهم التطوعي في الحملة التي تستمر أربعة أيام وتشمل كل مدارس المدينة، ما يعكس صورة حية للتكافل والعطاء المجتمعي.

وتُمثِّل هذه المبادرة نموذجاً للعمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، سعياً لتذليل العقبات وتوفير مقومات النجاح للعملية التعليمية في مدينة طيبة الإمام.