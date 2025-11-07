طقس خريفي مستقر في عموم المناطق السورية وفرصة لزخات مطرية بالساحل

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات في أغلب المناطق، بينما يطرأ انخفاض عليها بالمناطق الساحلية، مع فرصة ضعيفة لزخات مطرية، وتكون الأجواء سديمية مغبرة قليلاً على أجزاء من المناطق الداخلية والشرقية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرتها صباح اليوم أن يكون الطقس في الليل صحواً مستقراً ومائلاً للبرودة على عموم البلاد، بارداً فوق المرتفعات الجبلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتحرك الرياح بصورة متقلبة خفيفة السرعة في مختلف المناطق، مع هبات نشطة نسبياً، في حين تنشط بالمناطق الجنوبية والشرقية، وتترافق بهبات نشطة إلى قوية تتراوح ما بين 45 و55 كم/ساعة.

درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة في المحافظات…