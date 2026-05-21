هيئة التميز والإبداع والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية تبحثان التعاون لدعم المواهب ‏

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور سنان حتاحت، سبل بناء شراكة استراتيجية بين الهيئة والجمعية، تهدف إلى تطوير الكوادر الشابة وتعزيز الابتكار.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مبنى الهيئة بدمشق، آليات تعاون متكاملة، تتضمن تقديم دعم لوجستي متبادل، من خلال استضافة فعاليات الجهتين في مراكز نفاذ الجمعية والمركز الوطني للمتميزين التابع للهيئة، مع تأمين التسهيلات اللازمة للطرفين.
وأكد الجانبان، أهمية تنظيم دورات تدريبية متخصصة، ودعم خطوات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمعلوماتية في الهيئة، لا سيما عبر تطوير قاعدة البيانات الطلابية، إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة لدعم الطلبة المتميزين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية والأمن السيبراني.
ويأتي الاجتماع في إطار رؤية مشتركة للهيئة والجمعية نحو شراكة استراتيجية تسهم في تمكين المواهب الشابة وصقل مهاراتها، بما يخدم مسيرة التميز والإبداع في سوريا.