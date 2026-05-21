هيئة التميز والإبداع والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية تبحثان التعاون لدعم المواهب ‏

دمشق-سانا

‏بحث رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية ‏العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور سنان حتاحت، سبل بناء شراكة استراتيجية بين الهيئة ‏والجمعية، تهدف إلى تطوير الكوادر الشابة وتعزيز الابتكار.‏

‏وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مبنى الهيئة بدمشق، آليات تعاون ‏متكاملة، تتضمن تقديم دعم لوجستي متبادل، من خلال استضافة فعاليات الجهتين في ‏مراكز نفاذ الجمعية والمركز الوطني للمتميزين التابع للهيئة، مع تأمين التسهيلات اللازمة ‏للطرفين.‏

‏وأكد الجانبان، أهمية تنظيم دورات تدريبية متخصصة، ودعم خطوات التحول الرقمي ‏وتطوير البنية التحتية للمعلوماتية في الهيئة، لا سيما عبر تطوير قاعدة البيانات الطلابية، ‏إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة لدعم الطلبة المتميزين في مجالات الذكاء ‏الاصطناعي، والمعلوماتية والأمن السيبراني.‏

‏ويأتي الاجتماع في إطار رؤية مشتركة للهيئة والجمعية نحو شراكة استراتيجية تسهم في ‏تمكين المواهب الشابة وصقل مهاراتها، بما يخدم مسيرة التميز والإبداع في سوريا.‏