لندن تعلن إبرام اتفاق اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي

لندن -سانا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إبرام اتفاق تجاري واقتصادي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنه يعد الأول من نوعه بين المجلس وإحدى دول مجموعة السبع.



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير التجارة البريطاني بيتر كايل قوله: “إن هذا الاتفاق يوجّه إشارة ثقة واضحة في هذه الفترة من انعدام الاستقرار المتزايد”، لافتاً إلى أن بريطانيا أصبحت أول دولة في مجموعة السبع تبرم اتفاقاً من هذا النوع مع مجلس التعاون الخليجي.



وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه “مكسب رائع للشركات البريطانية والعمال”.



وسيسمح الاتفاق، فور دخوله حيز التنفيذ، بإلغاء رسوم جمركية بقيمة تصل إلى نحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً على السلع البريطانية المصدرة إلى دول الخليج، وبموجبه سيتمتع أكثر من نصف صادرات بريطانيا بنفاذ مجاني إلى أسواق هذه الدول.