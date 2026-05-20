ناقلتا نفط صينيتان تغادران مضيق هرمز بعد انتظار أكثر من شهرين

سنغافورة-سانا
 
أظهرت بيانات شحن دولية اليوم الأربعاء أن ناقلتي نفط صينيتين عملاقتين غادرتا مضيق هرمز، بعد فترة انتظار استمرت أكثر من شهرين في مياه الخليج العربي.
 
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات مجموعة بورصات لندن وشركة “كبلر” العالمية لتتبع السفن قولهما: “إن الناقلتين تحملان نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، وقد بدأتا بالتحرك والخروج من المضيق عقب فترة من التوقف”.
 
ويشهد مضيق هرمز أزمة حادة في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وما تلاها من فرض حصار بحري وإغلاق للممر الاستراتيجي الذي يعبر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ما تسبب في تجميد حركة الملاحة واحتجاز عشرات الناقلات، وأدى إلى أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة وضغوط اقتصادية واسعة.

