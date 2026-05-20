مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار يقيد صلاحيات ترامب في الحرب بمنطقة الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواصلة الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية ،في ظل تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في الكونغرس قولها: “إن القرار اجتاز تصويتاً إجرائياً حظي بأغلبية 50 صوتاً مقابل 47″، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يمرر فيها أحد مجلسي الكونغرس تشريعاً يسعى إلى تقييد العمليات العسكرية منذ اندلاع الحرب قبل نحو 11 أسبوعاً.



وأشارت المصادر إلى أن القرار يستند إلى قانون “صلاحيات الحرب” لعام 1973، الذي أُقر بعد حرب فيتنام، حيث يطالب الإدارة الأمريكية بوقف العمليات العسكرية على إيران، أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها.



وفي هذا السياق، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبيل التصويت سياسات ترامب العسكرية، مؤكداً أن الوقت حان لدعم قرار سحب القوات الأمريكية من الحرب وإنهاء التصعيد.



ويسلط هذا التصويت الضوء على القلق المتزايد داخل الحزب الجمهوري مع دخول الحرب شهرها الثالث، ما أرهق مخزونات الأسلحة الأمريكية، وأثار تساؤلات حول الجاهزية العسكرية ورفع التقديرات الرسمية للتكاليف إلى أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن.



يذكر أن هذا القرار يواجه عقبات تشريعية كبيرة، إذ يتطلب إجراء تصويت نهائي قبل إحالته إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، والذي سبق أن رفض مساعي مماثلة.