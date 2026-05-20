إصابة سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدينتي غزة وخان يونس

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب، سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، بجروح متفاوتة، جراء قصف ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة الليلة الماضية وفجر ‏اليوم الأربعاء‎ .‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة ‏أطفال، أصيبوا جراء استهداف الاحتلال منزلاً في شارع النصر غرب مدينة ‏غزة، وقامت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بنقل ‏الإصابات إلى مستشفى الشفاء‎ .‎

كما نقلت الطواقم الطبية إصابتين أخريين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان ‏يونس، بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق ‏شارع (5) في منطقة المواصي غرب المدينة‌‎.‎

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع ‏غزة، إلى جانب مناطق غرب مدينة رفح، فيما سُمعت أصوات انفجارات ‏متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي ‏التفاح شمال شرق مدينة غزة‎.‎

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ‏ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72,772 قتيلاً و 172,707 جريحاً منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023، فيما بلغ عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار ‏في الـ 10 من تشرين الأول الماضي 880 قتيلاً، إضافة إلى 2,605 جرحى‎ .‎