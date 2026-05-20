إصابة سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدينتي غزة وخان يونس

القدس المحتلة-سانا
أصيب، سبعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، بجروح متفاوتة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء .
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا جراء استهداف الاحتلال منزلاً في شارع النصر غرب مدينة غزة، وقامت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بنقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء .
كما نقلت الطواقم الطبية إصابتين أخريين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق شارع (5) في منطقة المواصي غرب المدينة.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى جانب مناطق غرب مدينة رفح، فيما سُمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمبان سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72,772 قتيلاً و 172,707 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول 2023، فيما بلغ عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي 880 قتيلاً، إضافة إلى 2,605 جرحى .