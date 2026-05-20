المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 20 من أيار 2026

دمشق:

1. ندوة أدبية نقدية في أدب الروائية ابتسام شاكوش، يقدمها الدكتور طارق العريفي والناقد أحمد علي هلال، في اتحاد الكتاب العرب بأوتوستراد المزة – مقابل قصر العدل، الساعة الـ 12 ظهراً.

2. صالون اللغة العربية الثقافي بعنوان “العلامة محمد كرد علي مؤسس مجمع اللغة العربية ودوره في توطين العلوم المعاصرة”، بإشراف الدكتور محمود الحسن، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

3. محاضرة بعنوان “الحوسبة الكوانتية والفيزياء الكوانتية”، يلقيها المهندس فايز فوق العادة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

4. عرض فيلمين مترجمين للأطفال: “بينوكيو – القصة الحقيقية” و”نورم من الشمال.. مغامرة بحجم ملكي”، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

5. جلسة حوارية تفاعلية تطبيقية بعنوان “القراءة الواعية للنص الأدبي”، يديرها الدكتور غدير إسماعيل والدكتور إبراهيم منصور، في المدينة الجامعية بدمشق، الساعة الـ 4:30 عصراً.

6. محاضرة بعنوان “الهوية والانتماء في الأدب”، يلقيها الأستاذ عبد الله أحمد راتب النفاخ، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5 مساءً.

7. محاضرة بعنوان “دور المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال في التنمية”، يقدمها الأستاذ بدر العظم، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6 مساءً.

8. عرض مسرحية “الليلة التي سبقت الغابات” للكاتب الفرنسي برنار ماري كولتيس، دراماتورجيا وإخراج منتجب صقر، تمثيل غسان الدبس ورشا الزغبي، في القاعة متعددة الاستعمالات بدار أوبرا دمشق، الساعة الـ 6 مساءً.

9. عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1. ورشة بعنوان “الكاريزما الإعلامية – مهارات الحضور والتواصل المؤثر”، يقدمها الإعلامي والمدرب الدولي حسام نجم، في المعهد الوطني للإدارة العامة بالتل، الساعة الـ 10 صباحاً.

2. محاضرة بعنوان “السيرة النبوية”، تقديم الأستاذة هدى الأحمد، في قاعة المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

3. افتتاح معرض “نون البداية”، يقدمه مرسم ماجيك آرت بالشراكة مع معهد مايلستون، في جرمانا – الجناين – فوق كافيه ألوان – بناء مدرسة الجالية السورية، الساعة الـ 5 مساءً.

حمص:

1. ورشة سينمائية حوارية بعنوان “كيف نفكر في الفيلم الوثائقي” مع المخرج إياد الجرود، في مركز هارموني الثقافي بحمص – شارع الأظن، الساعة الـ 11 صباحاً.

2. محاضرة توعوية بعنوان “النظافة الشخصية وأثرها في الحماية من الأمراض”، تقدمها الأستاذة سهام الدربولي، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11 صباحاً.

3. حلقة كتاب للكاتب أدهم الشرقاوي بعنوان “ليطمئن قلبي”، يقدمها الأستاذ عبد الرحيم بكور، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 12 ظهراً.

4. أمسية شعرية يقدمها الشاعران حسان سعد الدين والدكتور رضوان عبد الرحمن، في النافذة الثقافية في شين، الساعة الـ 1 ظهراً.

5. عرض مسرحية “القارب 22” (تأليف وإخراج عصام علام)، ضمن فعاليات مهرجان حمص السوري، في قصر الثقافة، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

جلسة توعوية صحية عن الأمراض المعدية – الجرب، تقديم الصيدلانية سالي بدر، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

معرض “معتقلون ومغيبون”، تقدمه منصة “ذاكرة إبداعية للثورة السورية” بالتعاون مع جمعية “سوريون أحرار”، وبدعم من السفارة البلجيكية، في متحف اللاذقية الوطني، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب:

1. محاضرة بعنوان “كيف تجعل وقتك وعاداتك الدراسية سر التفوق في الامتحان؟”، يلقيها الأستاذ لؤي محمد سليمان، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 2 ظهراً.

2. افتتاح فعاليات مهرجان “البحتري” الشعري، في المركز الثقافي بمنبج، الساعة الـ 3 عصراً.

3. أمسية شعرية بعنوان “هسيس الحروف”، يقدمها الشعراء محمد الأمين، وسالم كريم، ورنا رضوان، وسمير حصري، ونزار خربوطلي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساءً.

4. عرض مسرحية “الغرفة” للمسرح السوري في حلب – فرقة بيروبا المسرحية، من تمثيل عمر ذهبي وجهاد خريطلي، إعداد وإخراج محمد ويس وفادي محمد سعيد، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

5. عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.