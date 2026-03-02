الشؤون الاجتماعية بدرعا تمنح بطاقات الإعاقة وفق التصنيف الوطني لها

درعا-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا توزيعَ بطاقات الإعاقة حسب التصنيف الوطني للإعاقة، وذلك من خلال استقبال المعوق وذويه يوم الإثنين من كلّ أسبوع.

وأوضح معاون مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل راتب الحايك، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أنّ منح ذوي المعوق بطاقةَ الإعاقة يأتي عبر تقديم طلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مرفق بالثبوتيات، يليه فحص طبي وتقرير مفصّل من قبل اللجنة الفرعية المشكلة في مديرية الصحة.

وأشار رئيس شعبة الإعاقة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حازم الأحمد، في تصريح مماثل، الى أنّ الثبوتيات المطلوبة لمنح بطاقة الإعاقة، صورتان شخصيتان وسند إقامة أو صورة البطاقة الشخصية، ليذهب صاحب الطلب بعدها إلى اللجنة الفرعية لفحص الشخص ذوي الإعاقة ومطابقة حالته مع التصنيف الوطني للإعاقة.

وبيّن رئيس لجنة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور يحيى كيوان أنّ المراجعين يحصلون على البطاقة بعد أخذ الاستمارة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المحالة للجنة الفحص الطبي.

وأضاف كيوان أن البطاقة، التي تتنوع بين نطقية وحركية ونفسية وسمعية وبصرية وعقلية ومزدوجة، يحصل عليها صاحبها وفق أصول قانونيّة صحيحة، وحسب التصنيف الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

تمنح بطاقةُ الإعاقة حاملَها بعضَ الامتيازات والتسهيلات والخدمات، أو تقدّم منحاً مالية لبعض الحالات، وخاصة حالات الشلل الرباعي.

يبلغ عدد بطاقات الإعاقة المسجلة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا من عام 2011 حتى مطلع العام الجاري 21374 بطاقة.