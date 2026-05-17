دائرة الإنذار المبكر تحذر من رياح قوية يومي الإثنين والثلاثاء في سوريا

دمشق-سانا

حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، من هبات رياح قوية وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، ستشهدها سوريا يوم غد الإثنين مع بقائها نشطة بعد غد الثلاثاء بحدة أقل نسبياً.



وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الأحد أن سرعة الهبات ستتراوح ما بين 65 و 80 كم/سا على المناطق الوسطى والجنوبية والبادية، وتتجاوز 90 كم/سا فوق مرتفعات الساحل ودمشق الغربية وجبل العرب، بينما تكون بين 50 إلى 65 كم/في بقية المناطق.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الرياح ستؤدي لإثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة قليلاً إلى سديمية على المناطق الجنوبية والوسطى، ومغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة، مع فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة على تلك المناطق.



ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب إلى تثبيت منظومات الطاقة الشمسية والأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات الرياح، وتثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة، وتجنب الوقوف قرب الأشجار المنفردة وأبراج الكهرباء، والامتناع عن العمل في المناطق المرتفعة وقرب المنحدرات لتجنب حوادث السقوط.



وجددت التأكيد على الامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحراجية والمحاصيل الزراعية وقرب الخيم، وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة والتأكد من إطفائها بشكل جيد، مشددة على أهمية توفير الأدوية الموصوفة طبياً لمرضى الربو، والعناية بالأطفال وكبار السن وعدم السماح لهم بالبقاء في الأماكن المفتوحة أثناء الأجواء المغبرة.



ونبهت الدائرة إلى ضرورة وضع الكمامة عند الخروج من المنزل، وإغلاق النوافذ والأبواب في المناطق التي تشهد أجواء سديمية مغبرة، وقيادة وسائل المواصلات بحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، وطلب المساعدة والتوجه إلى أقرب نقطة طبية في حال حدوث نوبات سعال شديد وضيق في التنفس.



وشهدت البلاد نهار الجمعة الماضي هبات رياح قوية تراوحت سرعتها بين 50 و80 كم/سا في معظم المناطق.