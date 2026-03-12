قوى الأمن الداخلي تتصدى لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون على قرية المنصورة بريف السويداء

السويداء-سانا

تصدت قوى الأمن الداخلي في السويداء لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون على قرية المنصورة بريف المحافظة الغربي.

وذكرت مديرية إعلام السويداء أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون خرقت مساء اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في ريف السويداء الغربي على محور النقل، وقامت باستهداف قرية المنصورة بالمضادات عيار 23 ملم والرشاشات الثقيلة، فيما قامت قوى الأمن الداخلي بالرد على مصادر إطلاق النيران.

وفي سياق متصل، حاولت المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التسلل إلى قرية ريمة حازم بريف السويداء الغربي، وتصدت قوى الأمن الداخلي لها وأحبطت المحاولة.

وتتكرر في محافظة السويداء عمليات الخروقات لوقف إطلاق النار، واستهداف قوى الأمن الداخلي المنتشرة في ريف المحافظة الغربي، في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.