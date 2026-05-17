إصابة 8 أشخاص جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 8 أشخاص جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث السورية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات‎.‎

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن 8 أشخاص أصيبوا أمس في 7 حوادث سير تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 36 حريقاً منها 14 في المنازل والمحال التجارية و22 حريقاً متفرقاً “أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية”، حيث قامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه الحرائق على الخسائر المادية.

وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة.

وتوفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 21 آخرون جراء 12 حوادث سير و45 حريقاً في عموم سوريا، أول أمس الجمعة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.