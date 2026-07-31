سوريا تدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

دمشق-سانا

أدانت سوريا استهداف سفينتين بميناء دمياط في مصر، مؤكدة تضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة: تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة لاستهداف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية الشقيقة بواسطة طائرة مسيّرة، وتؤكد رفضها القاطع للأعمال التي تهدد أمن وسلامة المنشآت المدنية وأمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية تضامن سوريا الكامل مع مصر في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، مجددةً دعوتها إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على أمن المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد.

وكانت مصر أعلنت أمس الخميس أن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط على البحر المتوسط، من جراء استهدافهما بطائرة مسيّرة يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها وأمنها القومي.