إجراء الفحوصات الطبية للقبول بدورة الطلاب الضباط الأولى في مشفى ‌‌‏الشرطة

ريف دمشق-سانا

أجرت إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية السورية الفحص ‌‌‏الطبي المتقدم في مرافق مستشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق، ضمن ‌‌‏المرحلة الخامسة من إجراءات القبول للمتقدمين لدورة الطلاب الضباط الأولى بعد ‌‌‏التحرير، وفق المعايير ‌‌‏المعتمدة.

‏وهدفت الفحوصات والاختبارات الطبية التي انطلقت منذ يوم الأحد الماضي للتأكد من ‏الأهلية الصحية ‏واللياقة البدنية ‏التامة للمتقدمين من ‏الذكور والإناث لهذه الدورة، وذلك تمهيداً للانتقال إلى المراحل ‏اللاحقة من عملية ‏القبول.

تدقيق منظومة الفحوصات الطبية

أكد عضو لجنة الفحص الطبي ‌‏بإدارة الخدمات الطبية الدكتور ماجد سلوم، ‏في تصريح لـ سانا، أن اللجنة ‌‏تشرف على متابعة وتدقيق منظومة ‏الفحوصات الطبية المقررة للمتقدمين.

وأوضح سلوم أن الفحوصات التي تشرف اللجنة على استيفائها عبر الكوادر ‌‌‏الطبية المختصة تشمل: العلامات الحيوية، واختبارات الجهازين العصبي ‌‌‏والهيكلي، والكشف الصدري والقلبي، بالإضافة إلى مراجعة التقارير ‌‌‏المخبرية والتخصصية الشاملة (بما فيها الفحوصات الباطنية والجلدية وصحة ‌‌‏الفم)، والوقوف على التاريخ المرضي العائلي.

وأكد سلوم أن اللياقة الصحية والبدنية هي شرط أساسي لا غنى عنه لتأهيل ‌‌‏ضباط قادرين على تحمل المهام الوطنية الموكلة إليهم، مؤكداً أن هذه ‌‌‏الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المتقدمين والمتقدمات التامة من أي ‏أمراض قد تعيق ‌‏مسيرتهم.

تقييم المتقدمات

بدورها، أوضحت الطبيبة في العيادة النفسية بمشفى الشرطة، أروى الداغر، ‌‏أن عملية تقييم المتقدمات تركز بشكل أساسي على الجوانب الانفعالية ‌‏والنواحي النفسية، عبر رصد المؤشرات السلوكية ومدى قدرة المتقدمة على ‌‏ضبط انفعالاتها في المواقف الصعبة.

وأشارت الداغر إلى أن الفحوصات في العيادة النفسية تشمل تقييم جودة النوم لكونه مؤشراً حيوياً للصحة النفسية، إضافة إلى الكشف عن أي أمراض نفسية ‌‏مزمنة أو تعرض لصدمات سابقة قد تؤثر في الأداء الوظيفي وتسبب ‌‏سلوكيات غير ملائمة لطبيعة العمل مستقبلاً.

وبينت الداغر أن العيادة تعمل على برامج إرشادية لتعزيز الصلابة النفسية، ‌‏منوهة بأن الشريحة المتقدمة من ذوات المستويات الدراسية العالية، ولا سيما ‌‏خريجات الحقوق، أظهرن مستويات جيدة جداً من التوازن والصلابة النفسية ‌‏المطلوبة للعمل في قوى الأمن.

بصمة مهنية مؤثرة

بدورها، أوضحت المتقدمة رهف زعروري، خريجة كلية الهندسة الميكانيكية ‌‏والكهربائية (الهمك) في جامعة حلب، أن إجراءات الفحص الطبي اتسمت ‌‏بالتنظيم والتيسير من خلال توزيع المتقدمات على مجموعات محددة، ما ‌‏ساهم في سرعة إنجاز الفحوصات تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، ‌‏معربة عن تطلعها للمساهمة في خدمة المؤسسات الوطنية عبر توظيف ‌‏معرفتها في هندسة الإلكترونيات والاتصالات بما يترك بصمة مهنية مؤثرة.

وبينت المتقدمة آيات الرانس، خريجة كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية في ‌‏جامعة الشام، أن الرغبة في المساهمة الفاعلة واستثمار الخبرات الأكاديمية ‌‏والمهنية هي الدافع الرئيس لانتسابها إلى دورة الضباط الأولى، مشيرة إلى ‌‏أن الجيل الجديد يمتلك العزيمة والإمكانات اللازمة لرفد المؤسسات الحكومية ‌‏بطاقات شابة ومؤهلة.

وحول سير إجراءات القبول، أشارت الرانس إلى أن العملية تتم وفق بيئة ‌‏عمل منظمة ومنهجية، بدأت بالفحوصات الطبية العامة وقياسات الطول ‌‏والوزن، معربة عن تقديرها للتعاون والتعامل المهني من قبل اللجان ‌‏المختصة.

كما بيّنت المتقدمة يارا سخطة، خريجة كلية الحقوق في جامعة اللاذقية، أن ‌‏دافعها الأساسي للانتساب هو توظيف مهاراتها الأكاديمية في الحقوق ضمن ‌‏المجال الأمني، مؤكدة أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لحماية الفرد ‌‏والأسرة والمجتمع، ومنطلق لبناء الدولة وتطورها.

وبلغ ‌‏عدد المتقدمين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من الفحوصات ضمن إجراءات ‌‏قبول دورة الطلاب الضباط الأولى بعد التحرير 655 ‌‏شخصاً، بينهم 66 من الإناث، موزعين على جميع المحافظات السورية.