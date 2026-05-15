الخارجية الأمريكية تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوماً

واشنطن-سانا

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، عبر منصة “إكس”: إن “وقف إطلاق النار الذي بدأ في الـ 16 من نيسان الماضي سيتم تمديده 45 يوماً لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم”، مضيفاً: إن وزارة الخارجية الأمريكية ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي الـ 2 والـ 3 من حزيران المقبل.



وأشار بيغوت إلى أنه سيتم إطلاق مسار أمني في البنتاغون في الـ 29 من أيار الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، معرباً عن أمل الولايات المتحدة في أن تسهم هذه المحادثات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه.



واختتمت في وقت سابق اليوم الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، بعد جولتي محادثات يومي الـ 14 والـ 23 من نيسان الماضي.