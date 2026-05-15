الكويت تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

الكويت-سانا

أدانت الكويت بشدة، اليوم الجمعة، اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار ‏بن غفير ‏للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية ‏وانتهاكات ارتكبها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ‏ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وفي السياق، شددت الخارجية على رفض الكويت القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام حرمة المقدسات وحماية الشعب الفلسطيني.

وجددت موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأقدم ‏بن غفير أمس الخميس على اقتحام باحات المسجد الأقصى، ‏ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي تحت حماية مشددة من شرطة ‏الاحتلال، مع قيامه بحركات استفزازية داخل المسجد، بالتزامن مع ‏تصاعد اقتحامات مستوطنين للمكان.

