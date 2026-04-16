معاون وزير الأشغال: تسريع عملية إعادة تأهيل الجسور وبعضها في المراحل النهائية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن وتيرة العمل في تأهيل الجسور الحيوية بعدد من المحافظات تتم بوتيرة متسارعة، وبعضها وصل إلى مراحل الإنجاز النهائي، ويسير وفق خطة استجابة، تهدف إلى تأمين شبكة طرقية آمنة ومستدامة للمواطنين.

وأوضح معاون وزير الأشغال ماهر خلوف في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد حققت استجابة قياسية في جسر الرقة القديم “المنصور”، حيث أُعيد تأهيل الفتحة المتضررة بطول 60 متراً خلال 15 يوماً فقط، عبر حلول هندسية إسعافية، مكنت الأهالي من عبور ضفتي نهر الفرات بعد انقطاع.

وأشار خلوف إلى أن العمل في جسر الرقة الجديد يسير بخطى حثيثة، وعلى مدار الساعة، إذ تمكنت الورشات الفنية من تذليل العقبات الهيدروليكية، عبر صب الركيزة المتضررة على عمق 5 أمتار تحت سطح الماء، وتنتقل حالياً لتجهيز بلاطة الجسر بطول 80 متراً، لإعادته للخدمة بكامل طاقته المرورية.

ولفت الى أن الوزارة تواصل تأهيل طريق حلب – اللاذقية، عبر استبدال طبقات الرصف المتضررة، وفق المعايير الفنية للطرق السريعة، ويتم التنسيق مع مؤسسة المواصلات الطرقية، لإطلاق أعمال الصيانة الشاملة لأحد الجسور المتضررة على المحور، مع ضمان مسارات بديلة تحافظ على انسيابية حركة السير.

وتمثل الجسور على نهر الفرات والمحاور الدولية، شرايين اقتصادية واجتماعية رئيسية، وتعتمد وزارة الأشغال في تأهيلها على الكوادر الوطنية والخبرات المحلية، لضمان الجودة والسرعة في التنفيذ رغم التحديات الفنية.