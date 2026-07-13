محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع “صدى الصمود” لإزالة السواتر في الريف الشمالي

حلب-سانا

تواصل محافظة حلب بالتعاون مع وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال مشروع “صدى الصمود” في الريف الشمالي، الهادف إلى إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق على امتداد نحو 200 كيلومتر، وقد حقق المشروع خلال الأيام الماضية إزالة آلاف الأمتار من السواتر وفتح محاور جديدة لتسهيل حركة الأهالي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة.





وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير مركز ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب ومشرف المشروع خالد الحاج، أن حملة “صدى الصمود” تركز أعمالها حالياً في منطقة أعزاز لإزالة السواتر الضخمة التي خلّفتها سنوات الحرب الماضية.





وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير مركز ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب ومشرف المشروع خالد الحاج، أن حملة “صدى الصمود” تركز أعمالها حالياً في منطقة أعزاز لإزالة السواتر الضخمة التي خلّفتها سنوات الحرب الماضية.

وبيّن الحاج أن الفائدة الأساسية من هذه الأعمال تكمن في توسيع مساحات الأراضي لتمكين الأهالي من استثمارها زراعياً، إضافة إلى تأمين وصولهم السلس إليها وفتح الطرقات الزراعية والرئيسية التي قطعتها تلك السواتر.

وعن النطاق الجغرافي للمشروع، أشار الحاج إلى أنه يشمل منطقة أعزاز وجزءاً من منطقة سمعان، حيث أنجز العمل في بلدة رتيان باتجاه حردتنين ومعرستة وبيانون، ويتقدّم ليشمل منّغ وتل جبين ومارع وتل رفعت والقرى المحيطة بها.

من جانبه، أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب فرهاد خورتو أن المشروع حقق في يومه التاسع إزالة ما يقارب 9000 متر من السواتر الترابية، مؤكداً أن نسبة الإنجاز الحالية تتجاوز 13 بالمئة من الخطة الكاملة البالغ طولها 200 كيلومتراً، وأن إزالة هذه السواتر تحمل دلالات مهمة ترتبط بمراحل التعافي وإعادة الحياة الطبيعية للمنطقة.