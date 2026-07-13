محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع “صدى الصمود” لإزالة السواتر في الريف الشمالي

dji fly ٢٠٢٦٠٧٠٧ ١٤٣٤٤٤ 76 1783424100426 photo 1 محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي

حلب-سانا

تواصل محافظة حلب بالتعاون مع وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال مشروع “صدى الصمود” في الريف الشمالي، الهادف إلى إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق على امتداد نحو 200 كيلومتر، وقد حقق المشروع خلال الأيام الماضية إزالة آلاف الأمتار من السواتر وفتح محاور جديدة لتسهيل حركة الأهالي وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة.



وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير مركز ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب ومشرف المشروع خالد الحاج، أن حملة “صدى الصمود” تركز أعمالها حالياً في منطقة أعزاز لإزالة السواتر الضخمة التي خلّفتها سنوات الحرب الماضية.



وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير مركز ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب ومشرف المشروع خالد الحاج، أن حملة “صدى الصمود” تركز أعمالها حالياً في منطقة أعزاز لإزالة السواتر الضخمة التي خلّفتها سنوات الحرب الماضية.

وبيّن الحاج أن الفائدة الأساسية من هذه الأعمال تكمن في توسيع مساحات الأراضي لتمكين الأهالي من استثمارها زراعياً، إضافة إلى تأمين وصولهم السلس إليها وفتح الطرقات الزراعية والرئيسية التي قطعتها تلك السواتر.

وعن النطاق الجغرافي للمشروع، أشار الحاج إلى أنه يشمل منطقة أعزاز وجزءاً من منطقة سمعان، حيث أنجز العمل في بلدة رتيان باتجاه حردتنين ومعرستة وبيانون، ويتقدّم ليشمل منّغ وتل جبين ومارع وتل رفعت والقرى المحيطة بها.

من جانبه، أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب فرهاد خورتو أن المشروع حقق في يومه التاسع إزالة ما يقارب 9000 متر من السواتر الترابية، مؤكداً أن نسبة الإنجاز الحالية تتجاوز 13 بالمئة من الخطة الكاملة البالغ طولها 200 كيلومتراً، وأن إزالة هذه السواتر تحمل دلالات مهمة ترتبط بمراحل التعافي وإعادة الحياة الطبيعية للمنطقة.

dji fly ٢٠٢٦٠٧٠٧ ١٤٣٧٣٦ 84 1783424273657 photo محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
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dji fly ٢٠٢٦٠٧١٢ ١٣٣٣٢٨ 102 1783852466924 photo محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
dji fly ٢٠٢٦٠٧١٢ ١٣٣٦٤٨ 110 1783852668598 photo محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
dji fly ٢٠٢٦٠٧١٢ ١٣٣٨٤٢ 115 1783852789608 photo محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
IMG 9045 محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
IMG 9085 محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
IMG 9095 محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
IMG 9103 محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
IMG 9106 محافظة حلب تواصل تنفيذ مشروع "صدى الصمود" لإزالة السواتر في الريف الشمالي
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