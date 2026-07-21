فيدان: رابطة آسيان تقبل تركيا شريكاً في الحوار لتعزيز التعاون المشترك

أنقرة-سانا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، قبول بلاده شريكاً في الحوار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون مع دول المنطقة، ودعم حضور تركيا في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال فيدان، وفق ما نقلته وكالة الأناضول: “إن هذا التطور يمثل نتيجة مهمة أخرى في السياسة الخارجية التركية، التي تنتهجها بلاده بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، القادرة على النظر إلى العالم والأحداث من زوايا متعددة، والتأثير في الأجندة الدولية والنظام العالمي”.

وأوضح فيدان أن وزراء خارجية دول رابطة “آسيان” اتخذوا خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا قراراً بقبول تركيا شريكاً في الحوار لدى الرابطة.

وأكد الوزير التركي أن حصول تركيا على هذه الصفة يكتسب أهمية كبيرة في تعزيز نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تمثل المحور الشرقي للدبلوماسية العالمية، ودفع استراتيجيتها طويلة الأمد تجاه منطقة “آسيان” قدماً، وإنجاز المشاريع القائمة.

وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في 8 آب عام 1967 بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم عشر دول هي تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، وميانمار، وفيتنام، ولاوس.