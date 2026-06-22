عودة التيار الكهربائي إلى المزرعة بريف السويداء بعد إصلاح الشبكة الكهربائية

السويداء-سانا

أعادت ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة السويداء، اليوم الإثنين، التيار الكهربائي إلى منطقة المزرعة في ريف المحافظة الغربي، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية وصيانتها.



وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف معاناة الأهالي وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ما يُسهم في تشجيع عودة الأهالي واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.



وأعلن مساعد المهندس في شركة كهرباء السويداء مهند هلال في تصريح ‏لـ سانا أمس، أن أعمال صيانة وتأهيل الخط الكهربائي المغذي للقرى في ريف السويداء الشمالي، والواصل من شهبا إلى الصورة الكبرى بلغ نحو 90 ‏بالمئة من إجمالي المشروع.