الوزير عنجراني: الهياكل التنظيمية الجديدة للمحافظات والبلديات ستصدر قريباً

دمشق-سانا

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الهياكل التنظيمية الجديدة للمحافظات، والبلديات ستصدر قريباً.

وقال الوزير عنجراني في منشور عبر منصة X اليوم الأربعاء: “نعلن إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.. خطوة عملنا وسهرنا عليها لتكون نقلة حقيقية لتحسين كفاءة الوزارة”.

وبين الوزير عنجراني أن الهيكلة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، ومعالجة الترهل الإداري، وترشيد النفقات، ومكافحة الفساد، مع الاعتماد على الكفاءات وتطوير الكوادر.

وأكد الوزير عنجراني أن هذه الخطوة امتداد لسلسلة من الخطوات العلمية والمدروسة لبناء وزارة قوية وحديثة، تتطور بشكل مستمر وتنعكس نتائجها بشكل مباشر على حياة المواطنين، لتصل إلى مستوى الحكومات الناجحة.

وكانت لجنة البُنى التنظيمية، المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة، أقرت في وقت سابق الهيكل التنظيمي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، شاملاً إدارتها المركزية، والوحدات الإدارية التابعة لها.

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية تواصل العمل على إعادة هيكلة الوزارات والجهات العامة، عبر مراجعة دقيقة للمهام والاختصاصات، بما يسهم في معالجة التداخل والازدواجية، وتحقيق الانسيابية في العمل الحكومي.