طقس صيفي حار في معظم المناطق السورية

DJI 20250605001103 0123 D طقس صيفي حار في معظم المناطق السورية

 دمشق-سانا
  
تميل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية.
 
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.
 
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمناطق الجنوبية الغربية والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
  
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والشمالية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق21/38
ريف دمشق-القلمون17/31
القنيطرة20/31
درعا20/37
السويداء19/32
حمص22/34
حماة23/38
اللاذقية25/32
طرطوس26/32
حلب24/40
إدلب23/35
دير الزور29/44
الرقة26/42
الحسكة29/44
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