مجلس كفرلاها بريف حمص يطلق حملة لترميم الطرق وتحسين السلامة المرورية

حمص-سانا

أطلق مجلس مدينة كفرلاها في ريف حمص اليوم الخميس، حملة لترميم الحفر والهبوطات في عدد من الطرق المركزية داخل المدينة، باستخدام المجبول الإسمنتي على طريقي كفرلاها–مصياف، وكفرلاها–مريمين، بهدف تحسين واقع الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس علي الأحمد، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تستهدف معالجة الحفر والهبوطات الناتجة عن تقادم طبقات الإسفلت، وتأثير الأمطار والسيول الأخيرة، مشيراً إلى أن الأعمال تُنفذ بالمجبول الإسمنتي كحل إسعافي مؤقت ريثما يتم تنفيذ أعمال الصيانة، والتأهيل الشاملة.

وأشار الأحمد إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس المدينة اتخذ قراراً يقضي بمنع حفر الطرق العامة دون التنسيق المسبق مع المجلس، مع إلزام الجهة المنفذة بإعادة الطريق إلى وضعه السابق، مؤكداً أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للغرامة حفاظاً على السلامة العامة، ومنع تضرر البنية الطرقية.

وتُعد الطرق المستهدفة من المحاور الحيوية داخل المدينة، وتشهد حركة مرور يومية كثيفة، ما يجعل هذه الحملة خطوة إسعافية لمعالجة الأضرار الطارئة، وتحسين واقعها الخدمي بانتظار تنفيذ مشروع التأهيل الشامل.