اللجنة المكلفة دراسة تكاليف المحاصيل الاستراتيجية تناقش تكاليف إنتاج القمح للموسم الحالي

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة المكلفة دراسة وتقدير متوسط تكاليف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، تكاليف إنتاج محصول القمح للموسم الحالي، وذلك بهدف اقتراح التسعيرة المناسبة لاستلامه من الفلاحين.

وأوضح معاون وزير الزراعة تمام حمود، أن دراسة التكاليف تمت وفق الواقع الفعلي، ومن خلال متابعة دقيقة للمحصول والخدمات المقدمة له في مختلف مراحله، عبر اللجان المكانية والجولات الحقلية المتكررة، لافتاً إلى أن واقع المحصول جيد بشقيه المروي والبعل، نتيجة الهطولات المطرية التي تجاوزت المعدل العام وحسن توزعها، ما أسهم في تخفيف تكاليف الري التكميلي على الفلاحين.

وأشار حمود إلى أن التسعير سيتم بناء على التكاليف الفعلية، مع إضافة هامش ربح مناسب يضمن استمرار إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي ودعم الفلاحين.

بدوره، استعرض مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي سعيد إبراهيم تفاصيل التكاليف في مختلف المراحل، بدءاً من التحضير والزراعة، مروراً بالنمو والخدمات الزراعية، وصولاً إلى مرحلة الحصاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة وزارة الزراعة لواقع المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما القمح، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الوزارة بشكل مستمر على وضع سياسات تسعيرية محفزة، بما ينسجم مع التكاليف الفعلية ويشجع على زيادة الإنتاج وتحسين جودته.