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هيئة مكافحة غسل الأموال تشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس

photo 2026 10 30 21 19 18 هيئة مكافحة غسل الأموال تشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ممثلة برئيسها صفوت رسلان تشارك في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)- باريس-هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 باريس-سانا
 
شاركت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ممثلة برئيسها صفوت رسلان، في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المملكة المتحدة، وذلك بعد غياب سوريا عن المشاركة لأكثر من 15 عاماً.
 
وذكرت الهيئة في قناتها على تلغرام، أمس الجمعة، أن رسلان عرض في كلمته خلال الاجتماع رؤية سوريا لمسار تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات المتخذة لتعزيز بنيتها المؤسسية والتشريعية والفنية، بما يدعم استيفاء المعايير الدولية والاستعداد للتقييم المتبادل.
 
وبينت الهيئة أن مشاركة سوريا تكتسب أهمية في ضوء التحولات التي تشهدها أجندة العمل الدولي في هذا المجال، وما تتيحه اجتماعات المجموعة من فرص للتواصل المباشر، وعرض التقدم المحرز، وتعزيز حضور الهيئة في النقاشات الدولية.
 
وشارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر من 200 ولاية ومنظمة دولية لمناقشة التهديدات المتطورة التي تواجه النزاهة المالية والأمن العالمي، وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
 
واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي على اتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة التهديدات المتطورة للجرائم المالية، بما فيها المخاطر المتزايدة المرتبطة بالأصول الافتراضية ومراكز الاحتيال.

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