الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية

photo 7 2026 05 19 10 02 43 الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، مع وفد من مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ‏في سوريا، برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، سبل تطوير التنسيق ‏المرتبط بعمل الأمم المتحدة داخل سوريا.‏

photo 6 2026 05 19 10 02 43 الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية

وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المباحثات ناقشت الجوانب المتعلقة بأمن ‏وسلامة موظفي المنظمة في مختلف المناطق السورية،‏ كما تم استعراض الإجراءات الداعمة لاستمرار تنفيذ ‏البرامج الإنسانية والإنمائية بكفاءة، بما يضمن ‏حماية العاملين والمنشآت، ويعزز استدامة الجهود الإغاثية ‏والتنموية وفق المعايير الدولية المعتمدة.‏

حضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، وممثل عن إدارة المنظمات والمؤتمرات ‏الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين. ‏

وكان نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان التقى في الـ 26 من شباط الماضي وفداً من سفارة المملكة ‏المتحدة، برئاسة المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون سوريا آن سنو، وحضور المستشار الإنساني في ‏مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا إرلند لينكلاتر، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة.‏

photo 2 2026 05 19 10 02 43 الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية
photo 3 2026 05 19 10 02 43 الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية
photo 4 2026 05 19 10 02 43 الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية
photo 5 2026 05 19 10 02 43 الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية
photo 8 2026 05 19 10 02 43 الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية
وزارة الإعلام: المؤسسات التي لم تجدد تراخيصها لاغية قانونياً ولديها مهلة أخيرة لتسوية أوضاعها
التأمينات الاجتماعية: صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار بكتلة بلغت 135 مليار ليرة سورية
دعم مالي للمعتقلات وذوي الإعاقة المحررين من سجون النظام البائد في القنيطرة
وزير الطاقة يبحث مع سفير البحرين بدمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس اتحاد نقابات العمال يطالب برفع الأجور وتثبيت العقود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك