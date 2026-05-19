الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية

دمشق-سانا
بحث نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، مع وفد من مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا، برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، سبل تطوير التنسيق المرتبط بعمل الأمم المتحدة داخل سوريا.
وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المباحثات ناقشت الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة موظفي المنظمة في مختلف المناطق السورية، كما تم استعراض الإجراءات الداعمة لاستمرار تنفيذ البرامج الإنسانية والإنمائية بكفاءة، بما يضمن حماية العاملين والمنشآت، ويعزز استدامة الجهود الإغاثية والتنموية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
حضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، وممثل عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين.
وكان نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان التقى في الـ 26 من شباط الماضي وفداً من سفارة المملكة المتحدة، برئاسة المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون سوريا آن سنو، وحضور المستشار الإنساني في مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا إرلند لينكلاتر، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة.