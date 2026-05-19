الداخلية السورية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز سلامة العاملين ودعم البرامج الإغاثية

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، مع وفد من مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ‏في سوريا، برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، سبل تطوير التنسيق ‏المرتبط بعمل الأمم المتحدة داخل سوريا.‏

وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المباحثات ناقشت الجوانب المتعلقة بأمن ‏وسلامة موظفي المنظمة في مختلف المناطق السورية،‏ كما تم استعراض الإجراءات الداعمة لاستمرار تنفيذ ‏البرامج الإنسانية والإنمائية بكفاءة، بما يضمن ‏حماية العاملين والمنشآت، ويعزز استدامة الجهود الإغاثية ‏والتنموية وفق المعايير الدولية المعتمدة.‏

حضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، وممثل عن إدارة المنظمات والمؤتمرات ‏الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين. ‏

وكان نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان التقى في الـ 26 من شباط الماضي وفداً من سفارة المملكة ‏المتحدة، برئاسة المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون سوريا آن سنو، وحضور المستشار الإنساني في ‏مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا إرلند لينكلاتر، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة.‏