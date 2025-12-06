الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 6 من كانون الأول 2025

الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 6 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – الجلسة الختامية لمشروع معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، في فندق قيصر بالاس جانب فندق الشام، الساعة الـ 9.30 صباحاً.

2 ـ المعرض العسكري للثورة السورية، في مدينة المعارض الدولية بطريق المطار، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 ـ فعالية بمناسبة عيد التحرير موجهة للأطفال، بإشراف الأستاذة رهام الإبراهيم، في المركز الثقافي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 ـ حفل توقيع كتاب موسوعة المخيمات الفلسطينية – الجزء الأول المخيمات الفلسطينية في سوريا، في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، شارع مرشد خاطر – الأزبكية، الساعة الـ 1 ظهراً.

5 ـ حفل تكريم شهداء الإعلام في معركة ردع العدوان، في المركز الوطني للفنون البصرية بالبرامكة، الساعة الـ 2 ظهراً.

6 ـ عرض أفلام الأطفال المدبلجة: حظ، أمنية، وأليس في بلاد العجائب، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 2 ظهراً.

7 ـ مسرحية: ماشا والدب للأطفال، لفرقة عمو سعيد، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساء.

8 ـ معرض لجداريات الثورة، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 5.30 مساء.

9 ـ العرض المسرحي: اعتصموا فكان النصر، على مسرح مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 6.30 مساء.

10 ـ حفل لأطفال جوقة الفرح بعنوان: نجمة ع طريقك، في كاتدرائية سيدة النياح، باب شرقي، حارة الزيتون، الساعة الـ 7 مساء.

11 – عرض أفلام “ولنا في الخيال حب – زوتوبيا 2، الآن أنت تراني – الآن لا، السلم والثعبان”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ ورشة تعليمية بعنوان: مفاتيح الإعراب، تقدمها المعلمة سلمى العبد الله، في المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ احتفالية: النصر، وافتتاح معرض للرسم الفني، في المركز الثقافي بيبرود، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 ـ عرض الفيلم الوثائقي: مشاهد من العودة إلى سوريا، للثنائي الفرنسي كاترين وفانسان، في كافيه متة وأركيلة، جرمانا الشارع العام، الساعة الـ 4 عصراً.

درعا:

فعالية “درعا مهد الثورة”، على خشبة المركز الثقافي في مدينة درعا، الساعة الـ 12 ظهراً.

حمص:

أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: هاني العرفي- مروان عرنوس- صلاح الخضر – ياسر الأقرع، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6 مساء.

حماة:

عرض الفيلم الوثائقي: أرواح معتقلة، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7.30 مساء.

اللاذقية:

1 ـ جلسة حوارية بعنوان: ثقافة العمل التطوعي، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 ـ محاضرة بعنوان: قراءة من مذكراتي (حقيبتي..طارق أزرق) يقدمها الأستاذ المهندس رامي منزلجي، في مقر جمعية العاديات باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

3 ـ عرض فيلم البرفيسور والمجنون في صالة الأليزيه بمشروع صليبه، الساعة الـ 5.30 مساء.

4 ـ حفل موسيقي بعنوان: من هنا يبدأ الغد، لطلاب معهد محمود العجان الموسيقي، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 ـ افتتاح المعرض الفني: تحرير سوريا، في صالة فاتح المدرس بمقر اتحاد الفنانين التشكيليين، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض أفلام “انتبه، زوتوبيا، السلم والثعبان، الآن أنت تراني – الآن لا، بينما نحن ننام”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.15 مساءً.

دير الزور:

1 ـ محاضرة تفاعلية بعنوان: ملف البحث عن المفقودين، في مقر جمعية حقوق، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ أمسية شعرية بعنوان: ذكرى النصر والتحرير، في مدرج المحافظة بدير الزور، الساعة الـ 6 مساء.

