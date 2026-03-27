الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بقذيفتين مدفعيتين محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قذيفتين مدفعيتين من داخل الجولان المحتل باتجاه محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأشار مراسل سانا في القنيطرة إلى أن الاعتداء تزامن مع تواجد عدد من رعاة الماشية في المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات جراء الاعتداء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت لساعات عدة في وقت سابق اليوم شاباً وطفلاً أثناء رعيهما الماشية بالقرب من تل الأحمر الغربي بريف القنيطرة الجنوبي، مع إقدامها على إطلاق النار باتجاه الرعاة في المنطقة دون وقوع إصابات بينهم.

كما توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلاً وفتشته قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.