وزير الأوقاف السوري يبحث مع سفير إيطاليا بدمشق تعزيز العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري مع السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ولا سيما في الجوانب ذات الصلة بالشأنين الديني والإنساني.

وذكرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق تركز على قيم التعايش والسلم الأهلي بين مختلف أطياف المجتمع، والتنوع الثقافي الذي تتميز به سوريا.

وأكد الوزير شكري ترحيبه بكل جهد يسهم في نشر قيم الاعتدال، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي الجامع والواعي، منوهاً بالأصداء الإيجابية لمؤتمر “وحدة الخطاب الإسلامي”، ودور وزارة الأوقاف في ترسيخ مفاهيم العيش المشترك والسلم الأهلي وحشد طاقات المجتمع في بناء سوريا الجديدة على أسس الوحدة والاحترام المتبادل.

وأشاد السفير رافانيان بدور مؤسسات الدولة السورية في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة بلاده تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون وتقديم الدعم في مجالات عدة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطوات الوزارة نحو تعزيز العلاقات بين سوريا ومختلف دول العالم، حيث أجرى وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري في الـ 26 من شباط الماضي مباحثات مع الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا آن سنو، ومستشار العمل الإنساني في مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا إرلند لنكلات.