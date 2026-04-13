إعادة تأهيل بئر كودنة لتحسين واقع مياه الشرب في عدد من قرى ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأت منظمة زوا المختصة بتأهيل الآبار، بالتنسيق مع وزارة الطاقة مشروع إعادة تأهيل بئر كودنة الشمالي عبر تشغيله بالطاقة الشمسية وتزويده بالمضخات الغاطسة والكوابل والتجهيزات اللازمة، لتحسين واقع مياه الشرب في عدد من قرى ريف القنيطرة الأوسط.

وأوضح مدير مياه القنيطرة سالم البخيت في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن المشروع يتضمن تنفيذ منظومة طاقة شمسية متكاملة للبئر وتزويده بالمضخات الغاطسة والكوابل، مشيراً إلى أنه يخدم عدة قرى منها كودنة وعين زيوان والأصبح، ويستفيد منه نحو عشرة آلاف نسمة، ما يسهم بتزويد المياه للأهالي بشكل أفضل.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحسين واقع مياه الشرب في ريف القنيطرة الأوسط، من خلال دعم تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية لضمان استمرارية الضخ وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

أهالي تسنين في ريف حمص الشمالي يحيون ذكرى المجزرة ويطالبون بتحقيق العدالة
منخفض قطبي شديد البرودة يبدأ يوم الجمعة القادم ويستمر لنهاية شباط
السجل العدلي في اللاذقية يبدأ إصدار وثيقة غير محكوم
فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على العديد من البؤر المشتعلة في ‏حريق جبل التركمان بريف اللاذقية
استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان
