وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان لدى سوريا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

photo 1 2026 06 20 19 27 07 وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان لدى سوريا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع سفير دولة الفاتيكان لدى ‏سوريا ‌”القاصد ‏الرسولي” المطران لويجي روبرتو كونا‏،‏ سبل تعزيز التعاون المشترك.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء ‏الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية ترسيخ قيم الحوار والتعايش المشترك، بما ‏يسهم في تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات ‏المجتمع.‏

‏‌‏وكان “القاصد الرسولي” المطران لويجي روبرتو كونا‏، سلم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني‏ أوراق اعتماده سفيراً لدولة الفاتيكان لدى ‌‏سوريا في السابع من الشهر الجاري.‏

photo 2 2026 06 20 19 27 07 وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان لدى سوريا يبحثان تعزيز التعاون المشترك
photo 3 2026 06 20 19 27 07 وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان لدى سوريا يبحثان تعزيز التعاون المشترك
photo 4 2026 06 20 19 27 08 وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان لدى سوريا يبحثان تعزيز التعاون المشترك
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