وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان لدى سوريا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا
بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع سفير دولة الفاتيكان لدى سوريا ”القاصد الرسولي” المطران لويجي روبرتو كونا، سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية ترسيخ قيم الحوار والتعايش المشترك، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع.
وكان “القاصد الرسولي” المطران لويجي روبرتو كونا، سلم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أوراق اعتماده سفيراً لدولة الفاتيكان لدى سوريا في السابع من الشهر الجاري.