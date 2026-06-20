وزير الأوقاف وسفير الفاتيكان لدى سوريا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع سفير دولة الفاتيكان لدى ‏سوريا ‌”القاصد ‏الرسولي” المطران لويجي روبرتو كونا‏،‏ سبل تعزيز التعاون المشترك.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء ‏الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية ترسيخ قيم الحوار والتعايش المشترك، بما ‏يسهم في تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات ‏المجتمع.‏

‏‌‏وكان “القاصد الرسولي” المطران لويجي روبرتو كونا‏، سلم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني‏ أوراق اعتماده سفيراً لدولة الفاتيكان لدى ‌‏سوريا في السابع من الشهر الجاري.‏