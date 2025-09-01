محافظ ريف دمشق: معرض دمشق الدولي إنجاز وطني يفتح أبواب الاستثمار بعد التحرير

ريف دمشق -سانا

أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، يمثل إنجازاً وطنياً مهماً تحقق خلال فترة زمنية وجيزة، ويعكس قدرة سوريا على النهوض من جديد والانفتاح على العالم عبر بوابة الاستثمار والاقتصاد والثقافة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أشار الشيخ إلى أن جناح ريف دمشق يهدف إلى نقل صورة حقيقية عن ماضي المحافظة الغني وتراثها الأصيل، إضافة إلى عرض ما تحقق من تعافٍ في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن أبناء المحافظة الذين واجهوا الدمار والإرهاب، يعودون اليوم للمشاركة الفاعلة في إعادة بناء سوريا.

فرص واعدة للاستثمار في المحافظة

وأوضح المحافظ أن ريف دمشق تمتلك مقومات استثمارية متعددة، تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من الدول العربية والأجنبية في المعرض تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة، وتُتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الواعدة والبنية التحتية القابلة للتطوير.

وأكد الشيخ، أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز البيئة الاستثمارية بما ينعكس إيجاباً على عجلة التنمية المحلية والوطنية.