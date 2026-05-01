وزير المالية: الحكومة مستمرة في مسار دعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل

دمشق-سانا

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق والمساهمة في رفع مستوى المعيشة، ضمن مسار يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وقال الوزير برنية في بيان، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العمال عبر قناة الوزارة على تلغرام: “إن الأول من أيار يمثل محطة لتقدير جهود العمال ودورهم في مختلف مجالات الإنتاج والبناء”، مشيراً إلى أن وزارة المالية تواصل عملها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لتحسين بيئة العمل ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين.

وأشار وزير المالية، إلى أن الجهود الحالية تتركز على تعزيز العدالة في بيئة العمل، وتحسين الواقع المعيشي، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وتوازناً، مشدداً على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات في مسار إعادة الإعمار والتنمية.

وشدد برنية، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من أجل دعم التعافي الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وتوفير فرص عمل أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

ويصادف يوم العمال العالمي الأول من أيار من كل عام، ويُعد مناسبة دولية للاحتفاء بدور العمال، وتسليط الضوء على حقوقهم وظروف عملهم.