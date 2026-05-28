أجواء ربيعية وسديمية مغبرة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الشرقية والجزيرة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /4-6/ درجات مئوية، بينما تميل للانخفاض في باقي المناطق السورية لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الجو نهار اليوم الخميس ربيعياً دافئاً في المناطق الغربية إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة وعشوائية في أجزاء من المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والشمالية والجنوبية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً إلى مائل للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى.
وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة والشمالية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، تتحول ليلاً لتصبح غربية إلى جنوبية غربية، وتكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والشرقية والبادية والجزيرة وتثير الأتربة والغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|16/31
ريف دمشق (القلمون)
|8/21
القنيطرة
|11/23
درعا
|14/27
السويداء
|13/24
حمص
|15/28
حماة
|16/29
اللاذقية
|18/25
طرطوس
|17/25
حلب
|18/28
إدلب
|16/27
دير الزور
|22/39
الرقة
|18/31
الحسكة
|18/38