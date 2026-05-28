أجواء ربيعية وسديمية مغبرة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الشرقية والجزيرة ‏لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /4-6/ درجات مئوية، بينما ‏تميل للانخفاض في باقي المناطق السورية لتصبح حول ‏معدلاتها أو أدنى بقليل‎.

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الجو نهار اليوم ‏الخميس ربيعياً دافئاً في المناطق الغربية إلى حار في المناطق ‏الشرقية والجزيرة، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع ‏بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة وعشوائية في أجزاء من ‏المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون سديمياً مغبراً ‏في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والشمالية والجنوبية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً إلى مائل للبرودة في المرتفعات ‏الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح ‏الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى‎.‎

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة ‏والشمالية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، تتحول ‏ليلاً لتصبح غربية إلى جنوبية غربية، وتكون معتدلة السرعة مع ‏هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والشرقية والبادية ‏والجزيرة وتثير الأتربة والغبار في تلك المناطق، ويكون البحر ‏خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: ‎

دمشق16/31‏

ريف دمشق (القلمون)		  8/21‏

القنيطرة		  11/23‏

درعا		  14/27‏

السويداء		  13/24‏

حمص		  15/28‏

حماة		  16/29‏

اللاذقية		  18/25‏

طرطوس		  17/25‏

حلب		  18/28‏

إدلب		  16/27‏

دير الزور		  22/39‏

الرقة		  18/31‏

الحسكة		  18/38‏
