أجواء ربيعية وسديمية مغبرة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الشرقية والجزيرة ‏لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /4-6/ درجات مئوية، بينما ‏تميل للانخفاض في باقي المناطق السورية لتصبح حول ‏معدلاتها أو أدنى بقليل‎.

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الجو نهار اليوم ‏الخميس ربيعياً دافئاً في المناطق الغربية إلى حار في المناطق ‏الشرقية والجزيرة، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع ‏بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة وعشوائية في أجزاء من ‏المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون سديمياً مغبراً ‏في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والشمالية والجنوبية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً إلى مائل للبرودة في المرتفعات ‏الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح ‏الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى‎.‎

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة ‏والشمالية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، تتحول ‏ليلاً لتصبح غربية إلى جنوبية غربية، وتكون معتدلة السرعة مع ‏هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والشرقية والبادية ‏والجزيرة وتثير الأتربة والغبار في تلك المناطق، ويكون البحر ‏خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: ‎